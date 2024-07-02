«التعليم» تعلن أوراق التحويل بين المدارس في المحافظات.. اعرفها قبل التقديم

أعلنت مديريات التربية والتعليم في المحافظات الأوراق المطلوبة في طلبات تحويل الطلاب بين المدارس، بعد فتح باب التقديم بدءا من 1 يوليو الجاري وحتى 15 من الشهر نفسه، في مختلف المراحل التعليمية.

أوراق التحويل بين المدارس في المحافظات

وفي بيان، أوضحت مديريات التربية والتعليم أن أوراق التحويل بين المدارس في المحافظات سواء داخل المركز أو من إدارة تعليمية إلى إدارة أخرى في ذات المحافظة أو من محافظة إلى محافظة أخرى جاءت كالآتي:

- عدد 4 استمارات تحويل والتوجه بها إلى المدرسة الأصلية المراد التحويل منها وكتابتها واعتماد المدرسة والختم، ثم التوجه للمدرسة الأخرى المراد التحويل إليها للتوقيع والختم بالموافقة علي قبول الطالب «حسب كثافة المدرسة وتوفر مكان للطالب بها».

- عدد 2 صورة بطاقة تحقيق الشخصية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص بنقل الأبناء موثق من الشهر العقاري، أو قرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها، أو توكيل للأم من الأب + صورة منه.

- إقرار تحويل على القائم بالتحويل + صورة منه.

- تلتزم المدرسة الأصلية بتحويل الطالب إلكترونيا من على موقع المدرسة إلى المدرسة الأخرى المحول إليها في خلال 15 يوما من تاريخه.