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موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. اعرف الشروط المطلوبة

كتب:

بسمة عبدالستار
09:48 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
الطلاب- صورة أرشيفية

الطلاب- صورة أرشيفية

يرغب العديد من أولياء الأمور في التحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى، لذلك حددت المديريات التعليمية موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، وعددا من الشروط المطلوبة لإتمام ذلك التحويل.

موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. الشروط المطلوبة

ووفقًا لما حددته المديريات التعليمية، يكون موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، في بداية شهر يوليو المُقبل ويستمر لمدة شهر ونصف حتى منتصف أغسطس، وبالنسبة لـ الشروط المطلوبة سنرصدها خلال السطور التالية:

الشروط والضوابط للتمكن من التحويل بين المدارس 

1- يتم تقديم طلب التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

2- يتم تسجل طلبات التحويل المُقدمة للمدرسة برقم مسلسل في سجل خاص.

3- يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها.

4- يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شؤون الطلبة بالإدارة لاعتمادها.

5- يتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

6- بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة.

7- التحويل بين المدارس يحدث دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة.

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بقلم بسمة عبدالستار