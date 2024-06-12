موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. اعرف الشروط المطلوبة

يرغب العديد من أولياء الأمور في التحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى، لذلك حددت المديريات التعليمية موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، وعددا من الشروط المطلوبة لإتمام ذلك التحويل.

موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. الشروط المطلوبة

ووفقًا لما حددته المديريات التعليمية، يكون موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، في بداية شهر يوليو المُقبل ويستمر لمدة شهر ونصف حتى منتصف أغسطس، وبالنسبة لـ الشروط المطلوبة سنرصدها خلال السطور التالية:

الشروط والضوابط للتمكن من التحويل بين المدارس

1- يتم تقديم طلب التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.

2- يتم تسجل طلبات التحويل المُقدمة للمدرسة برقم مسلسل في سجل خاص.

3- يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها.

4- يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شؤون الطلبة بالإدارة لاعتمادها.

5- يتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.

6- بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة.

7- التحويل بين المدارس يحدث دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة.