موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. اعرف الشروط المطلوبة
كتب:
بسمة عبدالستار
09:48 ص | الأربعاء 12 يونيو 2024
الطلاب- صورة أرشيفية
يرغب العديد من أولياء الأمور في التحويل لأبنائهم من مدرسة لأخرى، لذلك حددت المديريات التعليمية موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، وعددا من الشروط المطلوبة لإتمام ذلك التحويل.
موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025.. الشروط المطلوبة
ووفقًا لما حددته المديريات التعليمية، يكون موعد وضوابط التحويل بين المدارس 2024-2025، في بداية شهر يوليو المُقبل ويستمر لمدة شهر ونصف حتى منتصف أغسطس، وبالنسبة لـ الشروط المطلوبة سنرصدها خلال السطور التالية:
الشروط والضوابط للتمكن من التحويل بين المدارس
1- يتم تقديم طلب التحويل مباشرة من مختلف المراحل التعليمية والنوعيات التعليمية على النموذج المعد لذلك مع لصق طابع نقابة المهن التعليمية.
2- يتم تسجل طلبات التحويل المُقدمة للمدرسة برقم مسلسل في سجل خاص.
3- يتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها.
4- يتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب المقبولين تحويلهم إلى شؤون الطلبة بالإدارة لاعتمادها.
5- يتم إعلان الموافقة على قبول الطلبات خلال 15 يوما من غلق باب التحويلات.
6- بعد غلق باب قبول الطلبات لا يسمح بقبول طلبات جديدة.
7- التحويل بين المدارس يحدث دون مناظرة السن مع ضرورة مراعاة شرط الكثافة.