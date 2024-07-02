هل يمكن التحويل من الجامعات الأهلية إلى الحكومية؟.. اعرف الضوابط والشروط

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، حقيقة إمكانية تحويل الطلاب من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الحكومية خلال سنوات النقل المختلفة بالكليات، موضحة أن هناك عددا من الضوابط التي يجب توافرها لنقل الطلاب وعمل الإجراءات اللازمة للنقل، أبرزها أن يكون الطالب محققا للحد الأدنى للالتحاق بالكلية التي يرغب بها سنة حصوله على الثانوية العامة، بجانب عمل المقاصة اللازمة وفقًا لضوابط وقواعد النقل بالكلية .

تنسيق الجامعات الحكومية 2024

وأضافت المصادر في الأعلى للجامعات لـ«الوطن»، أنّ التحويلات للجامعات الأهلية تجري فيما بينها أو بينها وبين الجامعات الخاصة، لافتة إلى أن هناك عددا من الضوابط والقواعد يحددها المجلس الأعلى للجامعات للتحويل سنويا وفقا للمتغيرات الخاصة بنتائج الثانوية وامتحانات الجامعات، مشددًا على ضرورة التواصل مع الجهات الرسمية في الجامعات ومكاتب شؤون الطلاب حال الرغبة في التحويل، وأنه لاتوجد أي مكاتب وساطة للقبول والتحويلات في الجامعات الأهلية والخاصة.

الأعلى للجامعات : من حق الطالب التقدم في أكثر من مكان و الحد الأدنى هو الفيصل