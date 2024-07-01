النائب أيمن محسب: ثورة 30 يونيو العظيمة صححت مسار الوطن

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن «30 يونيو» ثورة عظيمة، وصححت مسار الوطن، لافتا إلى مشاركة المصريين بالنزول للشوارع والميادين، والتفويض للرئيس عبدالفتاح السيسي، ومد اليد من القوات المسلحة للشعب المصري، التي استجابت سريعًا للمواطنين.

ثورة 30 يونيو سببًا في تحقيق الإنجازات

وشدد «محسب»، خلال لقائه مع كاميرا «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن ثورة 30 يونيو كانت عرسًا وسببًا في تحقيق الكثير من الإنجازات، موضحًا أنه إن لم يكن هناك 30 يونيو، لكانت الهوية المصرية طمست، وتعرضنا كدولة لفئة كانت تريد أن تنقض على مقاليد الحكم، وتغير من رائحة الوطن.

وأشار إلى أن هناك العديد من المبادرات التي جرى تنفيذها على مستوى القرى والريف، وشهدنا تطورًا كبيرًا في البنية التحتية، وخدمات لم تكن موجودة من قبل، موضحًا أن ثورة 30 يونيو جعلتنا نمر بثورة حقيقية من التطور والإنجازات، موضحا أن الجيش لم يدخر جهدًا للحفاظ على الوطن، ونحن الآن نعد للجمهورية الجديدة، وأفضل بكثير مما مضى.