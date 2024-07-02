تحذير من موجة صيفية فائقة القوة لفيروس كورونا.. أقوى من اللقاحات

يبدو أن فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة، والذي بدأ في غزو العالم مطلع عام 2020، لا زالت تأثيراته ممتدة، بعد تحذير جديد أطلقه العلماء، في ظل الموجة الحارة التي تعاني منها العديد من دول العالم منذ حلول فصل الصيف.

هيئة الخدمات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة، أطلقت تحذيرا جديدا، كاشفة ما تواجهه من أزمات بسبب موجة صيفية من حالات الإصابة بفيروس كورونا فائقة القوة، والتي قد تكون أقوى من اللقاحات الحالية.

تحذير جديد من تفشي فيروس كورونا بسبب الموجة الصيفية الحارة

ارتفاع مفاجئ ومقلق في حالات دخول المستشفيات لمرضى أحدث طفرات الفيروس، جعل المملكة المتحدة تطلق تحذيراتها للعالم، حيث يخشون أن تكون اللقاحات المعززة الحالية عديمة الفائدة ضد المتغيرات الجديدة المتفشية «FLiRT» للمرض لأنها أكثر تقدمًا من سلالات كوفيد الأصلية، بحسب صحيفة «دايلي ستار» البريطانية.

وقال البروفيسور ستيف جريفين خبير الفيروسات بجامعة ليدز: «من الواضح أن موجة أخرى من كوفيد تتزايد، وإذا استمر ارتفاع حالات دخول المستشفيات، فهذا أمر مثير للقلق بشكل جدي».

وتُظهر أحدث الأرقام ارتفاعًا في حالات دخول المستشفيات بسبب كورونا من 2.67 شخصًا لكل 100 ألف إلى 3.31 لكل 100 ألف، كما شهدت الحالات الإيجابية للفيروس أيضًا ارتفاعًا بنسبة 29% في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو.

إنجلترا تقرر عودة فترة العزل لأصحاب أعراض فيروس كورونا

الدكتور جيمي لوبيز بيرنال، استشاري علم الأوبئة للتحصين في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة، قال إنه يلاحظ زيادة في حالات كوفيد بشكل غير مسبوق، مؤكدا: «جميع المؤشرات تؤكد ذلك، بما فيها حالات الدخول إلى المستشفيات»

ويخشى الخبراء من أن اللقاحات الحالية قد لا توفر نفس مستوى الحماية ضد المتغيرات الجديدة لـ FLiRT لأنها تختلف بعدة طفرات عن تلك التي انتشرت في البداية.

وقال البروفيسور بول هانتر، خبير علم الأوبئة من جامعة إيست أنجليا، إن الواقع المحبط هو أن كوفيد سيصبح الآن جزء من الحياة اليومية، مضيفا: «الجميع سيصاب بعدوى كوفيد بشكل متكرر منذ الولادة وحتى الموت، لا يمكنك تجنب ذلك لأنه أمر شائع جدًا».

الحكومة البريطانية أصدرت قرارا جديدا بشأن فترة العزل التي تبلغ مدتها خمسة أيام لأي شخص تثبت إصابته بفيروس كورونا، مطلقين تحذيراتهم: «إذا كنت تعاني من أعراض كوفيد-19 أو الإنفلونزا، فساعد في حماية الآخرين من خلال البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، وخاصة أولئك الأكثر عرضة للخطر».