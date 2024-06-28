«كورونا» يعود للانتشار في أمريكا وأوروبا.. والصحة العالمية تحذر من متحور «KP.2»

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ظهور حالات جديدة مُصابة كورونا، في وقت تراجعت فيه مناعة البشر، خاصة الأمريكيين تجاه الفيروس، ونصح مسؤولو الصحة في واشنطن بتلقي اللقاحات خلال الأيام القادمة خلال فصلي الصيف والخريف، بحسب وكالة «أسوشيتد برس».

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، بتلقي لقاحات فيروس كورونا، قائلة: «أهم توصياتنا لحماية نفسك وأحبائك من أمراض الجهاز التنفسي هي الحصول على التطعيم».

ارتفاعات في زيارة غرف الطوارئ خلال يونيو الجاري

ويزداد الخطر داخل الولايات المتحدة بشأن فيروس كورونا، حيث أبلغ مسؤولو الصحة عن ارتفاعات خلال يونيو الجاري، وزيادة واضحة في نتائج الاختبارات الإيجابية في جنوب غرب الولايات المتحدة.

لكن «أسوشيتد برس»، أكدت، أن الزيادة حتى الآن، ليست علامة واضحة على مٌوجة صيفية قادمة من فيروس كورونا، ومن الممكن أن تكون موجة عابرة.

KP.2.. متغير جديد من كورونا

وفي وقت سابق من هذا الشهر، طلبت إدارة الغذاء والدواء، وفقًا لتوجيهات فريقها الخاص من الخبراء ومٌصنعي اللقاحات تحديث لقاحات متحور«JN.1»، وهو الأشد خطورة وينتمي إلى سلالة «أوميكرون» لكن بعد أسبوع، غيرت إدارة الغذاء والدواء توجيهاتها، وقالت إن الأفضل استهداف متحور «KP.2»، وهو أحد المتغيرات الجديدة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي.

ظهور حالات الإصابة بالمتحور الجديد في فرنسا وأوروبا

ووفقًا لصحيفة «لوموند» الفرنسية، فمنذ منتصف مايو الماضي، ظهرت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا وبقية أنحاء أوروبا، فقد ارتفعت زيارات غرف الطوارئ لحالات «كورونا» المُشتبه بها في جميع الفئات العمرية الأكبر من 19 عامًا.

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى السلالة الفرعية KP.2، وهي فرع من متغير JN.1، وفي فرنسا، يٌمثل متحور KP.2 الآن 24% من التسلسلات، وفقًا لتحليل المخاطر الذي نشرته الصحة العامة الفرنسية لالتهابات الجهاز التنفسي في 10 يونيو الجاري.

وكانت منظمة الصحة العالمية، حذرت من سلالات KP.2 وKP.3، وقالت إن هناك نشاط متزايد على مستوى العالم، في أحدث تقرير للمنظمة خلال شهر يونيو الجاري.