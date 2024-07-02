أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 2-7-2024.. الجبنة البيضاء بـ122 جنيها

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الثلاثاء 2-7-2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض حوالي 132.24 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي بحوالي 249.16 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي بحوالي 101.21 جنيه بالأسواق.

وصل متوسط سعر كيلو المسلى البلدي بحوالي 304.37 جنيه للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الزبدة البقري المزارع حوالي 177.17 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) بحوالي 122.05 جنيه للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الاسطنبولي) بحوالي 142.08 جنيه بالأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر حوالي 278.66 جنيه بالأسواق.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف البودرة حوالي 146.62 جنيه بالأسواق.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ الـلتر بحوالي 41.01 جنيه للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن السائب بحوالي 28.37 جنيه بالاسواق.