انعقاد اللقاء الثاني لأمناء خدمة الشباب في إيبارشية البحيرة (صور)

نظمت لجنة خدمة الشباب بإيبارشية البحيرة والقطاع الصحراوي تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، اللقاء الثاني لأمناء خدمة الشباب بكنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين - بعبد القادر بحري.

وقال القس سرابيون بدري، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد أبو سيفين، إن اللقاء جاء بحضور وتشريف نيافة الأنبا باڤلي أسقف عام قطاع المنتزه وشباب الإسكندرية، وبحضور 30 كاهنًا، و140 خادمًا بمختلف كنائس الإيبارشية الذي وصل عددهم إلى 40 كنيسة.

تفاصيل لقاء أمناء خدمة كنائس البحيرة

وأضاف راعي الكنيسة لـ«الوطن»، أن اللقاء جاء في إطار متابعة وتطوير خدمة شباب الكنيسه أقامت لجنة خدمة الشباب بالإيبارشية حيث بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي ثم محاضرة مقدمة من القمص ثاؤفيلس نسيم.

اتصال هاتفي من الأنبا باخوميوس

ولفت إلى أن الأنبا باخوميوس أجرى اتصالا هاتفيا بشكل عام خلال اليوم ليشجع ابناؤه من أجل مواصلة الخدمة الكنسية، ودعمه لهم رغم ظروفه الصحية.

وأوضح أنه تم تنظيم مجموعات عمل منقسمة لطرح ومناقشة محاور الخدمة: «مجموعة لمناقشة مقومات اجتماع الشباب الناجح لخدمة ناجحة "شجرة التين"، مجموعة لمناقشة وتحضير أفضل الطرق لاستغلال طاقات الشباب في أنشطة كنيسة لمجد اسم المسيح "كوكتيل"، مجموعة لمناقشة أساليب الخدمة الفردية وكيفية التواصل مع المخدوم بشخصه "وصلة"».

وألقى الأنبا بافلي محاضرة، وجرى جمع كل المجموعات وعرض النتائج والاتفاق على تحضير بعض الأنشطة للفترة المقبلة كجزء مبدئي من الخطة السنوية.