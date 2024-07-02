خبير اقتصادي: الحكومة المرتقبة عليها الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية

قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنه عرَض وليس مرضا، إذ يجري حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، موضحا أنه مطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.

الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة

وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، موضحا أن الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة لا يمكن لأحد إنكارها.

مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030

وتابع، أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.