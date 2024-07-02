نقيب السياحيين: نطالب الحكومة المرتقبة بتحويل الشقق المغلقة لوحدات فندقية

قال باسم حلقة نقيب السياحيين إنَّ قطاع السياحة من أهم القطاعات التي يجب أن تعمل الحكومة الجديدة على تطويرها والنظر إليها بشكل مختلف، لأنّها ذات عائد اقتصادي ضخم ومصدر للعملة الصعبة، لذلك نرى أن هناك عددًا من الأمور التي يجب أن تكون أولوية للحكومة الجديدة، منها إنشاء إدارة في الوزارة تكون معنية بتحويل الشقق السكنية المغلقة والعمارات السكنية الأهلية المغلقة إلى وحدات فندقية تابعة لهذه الإدارة الجديدة.

مطالب السياحيين من الحكومة الجديدة

وأضاف «حلقة» في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ هذه الإدارة سوف تكون معنية بالإشراف على الوحدات وتراخيصها من خلال وزارة السياحة، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية في مصر بشكل كبير، وبالتالي سوف يستهدف أعداد كبيرة من السواح ممن يحتاج إلى أماكن إقامة غير الأماكن الفنادق التي يقصدوها، وهذا بالفعل تمت الإشارة إليه في الحوار الوطني، لذلك نأمل من الحكومة الجديدة أن تنفذ توصيات الحوار في اسرع وقت.

فتح تراخيص جديدة للشركات الخاصة للنقل الجوي

وتابع نقيب السياحيين أنَّ من أهم الأمور التي يجب العمل عليها من قبل الوزارة الجديدة هو فتح تراخيص جديدة للشركات الخاصة للنقل الجوي مما يساعد في سرعة الحركة الجوية ما بين المدن السياحية المصرية بعضها البعض، وبالتالي لا يكون هناك صعوبات بالعكس يكون هناك مساعدة وتعاون وشكل تنافسي وبالتالي يؤثر بشكل إيجابي على الحركة الاقتصادية المصرية، بالإضافة إلى إنشاء تأمين صحي خاص بالعاملين في القطاع السياحي بإنشاء مستشفى سياحيين معنية بالعاملين في هذا القطاع أو ضمهم للمنظومة الخاصة التأمين الصحي في المستشفيات التابعة للدولة.