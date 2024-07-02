بيريل يتحول إلى إعصار كارثي مهددا جاميكا.. وصل إلى الدرجة الخامسة

اشتدت قوة الإعصار بيريل إلى الدرجة الخامسة أثناء عبوره الجزر في جنوب شرق البحر الكاريبي، بحسب ما كشفت صحيفة «الجاريان» البريطانية؛ إذ قال المركز الأمريكي للأعاصير، في منشور عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»: «يتحول بيريل إلى إعصار كارثي محتمل من الفئة الخامسة في شرق البحر الكاريبي، ومن المتوقع أن يجلب رياحًا وعواصف تهدد الحياة إلى جامايكا في وقت لاحق من هذا الأسبوع».

ماذا فعل الإعصار بيريل؟

وبحسب الصحيفة البريطانية، قد مزق الإعصار بيريل الأبواب والنوافذ والأسقف في المنازل في جميع أنحاء جنوب شرق البحر الكاريبي، الاثنين، بعد وصوله إلى جزيرة كارياكو في جرينادا باعتباره أول عاصفة من الفئة الرابعة في المحيط الأطلسي.

وقال ديكون ميتشل، رئيس وزراء جرينادا، في وقت متأخر من يوم الاثنين إن شخصا واحدا توفي وإن السلطات لم تتمكن من تقييم الوضع في جزيرتي كارياكو وبيتيت مارتينيك، فيما كانت هناك تقارير أولية عن وقوع أضرار جسيمة لعل أبرزها أن الاتصالات انقطعت إلى حد كبير.

اتجاه الإعصار بيريل

ومن جزيرة سانت لوسيا جنوباً إلى جرينادا، كانت الشوارع مليئة بالأحذية والأشجار وخطوط الكهرباء الساقطة والحطام، كما تحطمت أشجار الموز إلى نصفين، وتناثرت الأبقار ميتة في المراعي الخضراء، بينما كانت المنازل المصنوعة من الصفيح والخشب الرقائقي مائلة بشكل خطير بالقرب منها.

وفي وقت متأخر من يوم الاثنين، زادت سرعة رياح بيريل إلى 260 كيلومترًا في الساعة (160 ميلًا في الساعة).

وتتجه العاصفة بيريل نحو البحر الكاريبي في مسار متجه إلى الجنوب من جامايكا وباتجاه شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك بحلول أواخر يوم الخميس كعاصفة من الفئة الأولى.

وكان آخر إعصار قوي ضرب منطقة جنوب شرق البحر الكاريبي هو إعصار إيفان منذ ما يقرب من 20 عامًا، والذي أدى إلى مقتل العشرات من الأشخاص في جرينادا.