ارتفاع مؤشرات البورصة المصریة الیوم الثلاثاء 2-7-2024 منتصف التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-7-2024، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، اذ ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.44% مسجلا 28091 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.51% ليسجل 34487 نقطة.

ارتفاع مؤشر إيجي إكس 30

وبحسب شاشة التداول الخاصة بالبورصة المصرية، فإن مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي سجل ارتفاعا بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 12125 نقطة، فيما سجل إيجي إكس 70 متساوي الأوزان ارتفعا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 6278 نقطة، وصعد إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 9115 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 0.49% ليصل إلى مستوى 2776 نقطة.

حكومة جديدة غدا

وبحسب مصادر مطلعة فإن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، اذ أكدت المصادر أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.