أخبار البورصة المصرية.. إنهاء التداولات على مكاسب سوقية بقيمة 15 مليار جنيه

شهدت أخبار البورصة المصرية، اليوم الاثنين، إغلاق المؤشرات على ارتفاع جماعي، وصعود المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.73% عند مستوى 27969.59 نقطة، وسط مكاسب سوقية 15 مليار جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.86% عند مستوى 6247.27 نقطة.

أخبار البورصة المصرية اليوم

وارتفع مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.96% عند مستوى 9071.39 نقطة.

15 مليار جنيه مكاسب سوقية

بلغت قيم التداول في البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، نحو 4.4 مليار جنيه عبر التداول على أكثر من 974 مليون سهم، وتنفيذ 89 ألفا و454 صفقة، فيما حققت البورصة مكاسب سوقية 15 مليار جنيه، بعد أن سجل إجمالي رأس المال السوقي اليوم نحو 1.891 تريليون جنيه.

يشار إلى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي إكس 30»، سجل ارتفاعًا بنحو 12.35% منذ بداية 2024.