«التعليم»: ضبط 4 طلاب صوروا أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم الفني، من رصد 3 حالات غش خلال امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، اليوم الثلاثاء.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان، إلى ضبط طالب بلجنة بإدارة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وطالب آخر بإدارة المعصرة بمحافظة القاهرة، وطالب ثالث بلجنة بإدارة المنزلة بمحافظة الدقهلية، قاموا بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم ضبط الشخص المسئول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية باستخدام هاتف المحمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية، وقيامه بتصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة

وجرى التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، وسماعات الأذن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وأدى صباح اليوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، حيث أدى طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى بإجمالى عدد (703 آلاف و236) طالبا وطالبة، حيث أدى الطلاب في اللغة الإنجليزية عدد (701 ألف و322) طالبا وطالبة، واللغة الفرنسية عدد (1901) طالب وطالبة، واللغة الألمانية عدد (13) طالب وطالبة، وذلك أمام (1986) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.