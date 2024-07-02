«التعليم»: ضبط المسؤول عن تصوير أسئلة امتحان الإنجليزي للثانوية العامة

قال شادي زلطة، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى ضبط الشخص المسؤول عن تصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، باستخدام هاتف محمول بلجنة بإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية.

ضبط شخص أثناء تصوير امتحان الإنجليزي

وأضاف المتحدث الرسمي أنه جرى ضبط الشخص فور تصوير أجزاء من الامتحان، حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما جرى ضبط طالب بإدارة مصر القديمة التعليمية بمحافظة القاهرة خلال قيامه بالغش الالكتروني، باستخدام هاتف محمول وتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.