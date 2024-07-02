اشتراك نقابة التجاريين 2024.. الأوراق والمستندات المطلوبة كاملة

ماهي طريقة اشتراك نقابة التجاريين 2024؟، سؤال أجابت عنه نقابة التجاريين بالقاهرة عبر صفحتها الرسمية، مؤكدة أن المستندات المطلوبة للاشتراك في نقابة التجاريين للعاملين بالقطاع العام، تتم من خلال ملئ استمارة طلب قيد مؤهلات عليا، ممهورة بتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحة البيانات المدونة بها.

وأضافت النقابة حول المستندات المطلوبة بشأن اشتراك نقابة التجاريين 2024، يتم تقديم صورة من شهادة المؤهل الجامعي، وتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحتها، مع تقديم شهادة تفيد بأن جهة العمل خاضعة للقانون رقم 43 لسنة 1947 أو القانون 59 لسنة 1981.

اشتراك نقابة التجاريين 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

أما اشتراك نقابة التجاريين 2024 للعاملين بالقطاع الخاص، تتم من خلال ملئ استمارة طلب قيد مؤهَلْات عليا، وتصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحة البيانات المدونة بها، مع تقديم 2 صورة شخصية لصاحب الطلب مقاس 4*6، وصورة من بطاقة الرقم القومي، او صورة من شهادة الميلاد، مع تصديق جهة العمل عليها.

الأوراق المطلوبة ل اشتراك نقابة التجاريين 2024

ووفقا لنقابة التجاريين، يجب تقديم صورة من شهادة المؤهَلْ الجامعي، ثم تصديق مكان العمل عليها للإقرار بصحتها، مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية بإسم نقابة التجاريين، بشرط الا يكون مر على استخراجها اكثر من 3 اشهر، ووثيقة مختومة من جهة عمل مقدم الطلب تحدد وظيفته بالتحديد وبشكل مفصل، مع إحضار مستند مختوم من مكتب التأمينات الاجتماعية يحدد وظيفة صاحب طلب الاشتراك بشكل دقيق.

وأوضحت النقابة، أنه اذا كان مقدم طلب الاشتراك صاحب عمل، فلابد ان يقدم صورة من السجل التجاري الخاص به، و اذا كان مقدم طلب الاشتراك من العاملين بالخارج، فعليه تقديم صورة عقد العمل بعد توثيقها من الخارجية المصرية.