«الشيوخ» يعيد دراسة برلمانية بشأن قانون «التجاريين» إلى اللجنة المختصة

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على إعادة تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين، إلى اللجنة مرة أخرى، لإعادة الدراسة في ضوء مشروع القانون المُحال من الحكومة لمجلس النواب.

مجلس الشيوخ

يأتى ذلك على خلفية ما أشار إليه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بأن هناك مشروع لتعديل قانون نقابة التجاريين، مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.

وأكد وزير المجالس النيابية، أنّ مشروع القانون تم تقديمه لمجلس النواب منذ عام 2018، وهو الآن أمام اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وهو من أولويات الحكومة.

رئيس مجلس الشيوخ

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تساءل بشأن ما إن كان هناك مشروع قانون مقدم من هذا الشأن من عدمه، قائلا: «الفترة المقبلة سيكون لنا وقفات ووقفات تشريعية وبحثية سلبا وإيجابا لنظر الملفات التشريعية التي تهم المواطنين».