جامعة أسيوط تحتل المرتبة 75 عالميا في مجال المحافظة على المياه

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ عن نجاح الجامعة في إحراز تقدم جديد في التصنيفات العالمية؛ بحصولها على المركز الأول على المستوى المحلي، والمركز 75 عالميا في مجال المحافظة على المياه، والمركز 81 عالميا في مجال المساعدة في القضاء على الفقر، طبقا لتصنيف التايمز الإنجليزي THE Impact 2024.

جامعة أسيوط تتفوق في 4 معايير

وأضاف أن التصنيف أدرج الجامعة في المرتبة الثانية محليا، و101 عالميا، من حيث جهود الجامعة المجتمعيه في مجال مكافحة الجوع، كما احتلت المركز 28 عالميا في مجال الطاقة النظيفة.

وأشاد بالإنجاز الجديد الذي جرى تحقيقه، وحصول الجامعة على هذا الترتيب المتقدم في التصنيف العالمي THE Impact؛ مؤكدا أن الجامعة تمكنت من التواجد في مراكز مرموقة بكافة التصنيفات الدولية، وجاءت في صدارة الجامعات المصرية والعالمية.

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه النتائج تأتي تتويجا لسياسة الجامعة، وقطاع شئون البيئة، في تفعيل دور الجامعة؛ كجهة إنتاجية، وبحثية تسهم في إيجاد حلول للتحديات البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي وضعتها الأمم المتحدة.

جامعة أسيوط تحتل المركز 81 عالميا في القضاء على الفقر

وقال الدكتور عمر ممدوح شعبان، مدير مكتب التصنيف الأكاديمي الدولي، إن تصنيف THE Impact الإنجليزى؛ يعد من أهم التصنيفات الدولية المعنية بتصنيف الجامعات؛ طبقا لمدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، وتحرص الجامعه على الاشتراك بها سنويا,