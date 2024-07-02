«رجال أعمال إسكندرية» تبحث مع وفد روسي تعزيز التبادل السلعي

نظم قسم العلاقات الخارجية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، لقاءً ثنائيًا مع رئيس الوفد الروسي، تتيانا كوريبانوفا، مدير مركز التصدير الروسي، وجورجي كفارتس المدير التنفيذي لمؤسسة Expo.Contract الروسية، وعددًا من رؤساء الشركات المُتخصصة في مجالات الإنشاء والحبوب والدهانات، فضلاً عن المباني وخطوط الفايبر، لبحث فرص تعزيز فرص التبادل التجاري.

جمهورية أدمورت الروسية تتميز بالصناعات المغذية للمحطات الفضائية

وأوضحت تيتيانا كوريبانوفا، مدير مركز التصدير الروسي، مزايا جمهورية أدمورت الروسية على الصعيد الصناعي والترفيهي، إذ تشتهر بصناعة السلاح والصناعات المُغذية للمحطات الفضائية، هذا إلى جانب تصنيع الملابس الرياضية والأثاث المنزلي والدهانات، فضلاً عن الكيماويات وتوريد قطع الغيار، ومنتجات الألبان، مؤكدًة رغبة الوفد الروسي في تعزيز التبادُل السلعي بين الطرفين، إذ تحِل مصر في المرتبة الثانية في هذا المجال ويسعى الوفد لتقفز إلى المرتبة الأولى.

قال جورجي كفارتس، المدير التنفيذي لمؤسسة Expo.Contract الروسية، إن الشركات الروسية بصدد اتخاذ خطوات لتعزيز الاستثمارات والشراكات مع رجال الأعمال المصريين، مشيرًا إلى التعاون القائم بين روسيا ومصر في كل من المنطقة الصناعية، والضبعة.