«رجال أعمال إسكندرية» تنظم ندوة عن الفرص الاستثمارية والصناعية

نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة نتائج دراسة رؤية اقتصادية للإسكندرية، تناولت إمكانيات الإسكندرية التي تؤهلها لتصبح العاصمة الثانية لمصر، وركزت على عدد من الفرص الاستثمارية والصناعية والسياحية واللوجستية.

وتضمنت الدراسة إمكانيات هائلة في مجال صناعات التغذية، حيث تُعدّ الإسكندرية ثاني أكبر مُشغّل لهذه الصناعة بعد القاهرة، وفرص واعدة في مجالات الصناعات الكيماوية، والألياف والخيوط الصناعية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والمنتجات السمكية، وأهمية الاستثمار في ربط الإسكندرية بالمدينة الصناعية بالعلمين، وضرورة تعمير مدينة برج العرب.

أثارت الدراسة اهتمام الحاضرين، خاصةً أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الذين عبّروا عن تفاؤلهم بِفرص الاستثمار في الإسكندرية، إذ أكدت أهمية الإسكندرية كمركز اقتصادي هامّ لمصر، وتُفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من إمكانياتها الهائلة.