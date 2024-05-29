فيديو.. بمبادرة من اتحاد القبائل.. شراكة بين رجال أعمال مصريين و«GMT القطرية»

نشر اتحاد القبائل العربية مقطع فيديو لتوقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

وذلك في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود وموارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء.