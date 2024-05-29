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فيديو.. بمبادرة من اتحاد القبائل.. شراكة بين رجال أعمال مصريين و«GMT القطرية»

كتب:

عمرو هلال
11:37 م | الأربعاء 29 مايو 2024
شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة

شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة

نشر اتحاد القبائل العربية مقطع فيديو لتوقيع عقد شراكة استراتيجية بين تحالف مصري يضم مجموعة من شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال المصريين مع مجموعة شركات GMT القطرية القابضة، بمبادرة من اتحاد القبائل والعائلات المصرية.

وذلك في ضوء الدور الوطني لاتحاد القبائل والعائلات المصرية في حشد جهود وموارد أعضاء الاتحاد لتحقيق الأهداف التنموية للدولة المصرية، وتعظيم الاستفادة من جهود الدولة المنفذة على مدار الأعوام السابقة في  تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين البنية التحتية وخاصة في مناطق سيناء.

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بقلم عمرو هلال