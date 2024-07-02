لا يزال مصير محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، غامضا بعد استبعاده من مواجهة طلائع الجيش، بعد أزمته الأخيرة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، والمقرر أن يحدد مصيره من التواجد في قائمة الفريق لمواجهة الداخلية، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن الجولة 29 من منافسات دوري NILE.

كهربا الذي افتعل أزمة مع كولر عقب انتهاء مباراة فاركو، التي جلس خلالها على دكة البدلاء، بعد أن رفض المشاركة في تدريبات المستبعدين عقب اللقاء، قرر توجيه رسالة غامضة صباح اليوم الثلاثاء، بعد ساعات قليلة من استبعاده من مباراة الطلائع، التي حسمها المارد الأحمر برباعية نظيفة.

رسالة جديدة من كهربا بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش

ونشر كهربا صورته من أمام بوابة النادي الأهلي، إلى جوار ملعب مختار التتش، معلقا: «صباح السعي والرضا.. الفولت العالي والبرج العالي».

كهربا ينتظر قرار كولر بشأن عودته لقائمة الأهلي أمام الداخلية

جاء ذلك قبل مشاركة اللاعب في تدريبات بدنية منفردة داخل صالة الجيم، وتدريبات الكرة داخل ملعب التتش، في انتظار قرار كولر بعودته إلى قائمة الفريق خلال مباراة الداخلية من عدمها.

وحقق الأهلي أمس الاثنين، فوزا حاسما برباعية نظيفة على طلائع الجيش، في المباراة التي استضافها ستاد الكلية الحربية، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر لبطولة دوري NILE.