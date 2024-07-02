«الهجرة» تمد تسجيل حضور النسخة الخامسة لمؤتمر «المصريين بالخارج» إلى 9 يوليو

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استجابة لمطالب المصريين بالخارج في عدة دول، مد فترة التسجيل على الرابط الإلكتروني الخاص بحضور مؤتمر المصريين بالخارج، لمدة أسبوع، على أن يتم غلق التسجيل بتاريخ 9 يوليو الجاري.

موعد انعقاد المؤتمر

وجددت الدعوة إلى كل المصريين بالخارج الراغبين في حضور النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج، المقرر انعقاده يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل بالقاهرة، بالإسراع في التسجيل والذي سيكون على هذا الرابط.

مشاركة رفيعة المستوى

وأشارت إلى أن المؤتمر يعقد سنويا بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء والوزارات والمؤسسات المعنية بتقديم خدمات للمصريين في الخارج، وتعمل وزارة الهجرة في هذه الفترة على قدم وساق في التحضيرات والترتيبات الخاصة بالنسخة.

وأضافت أن فعاليات النسخة الخامسة ستشهد أيضًا انعقاد مائدة مستديرة للمستثمرين المصريين بالخارج، حيث دعت عددًا منهم إلى تسجيل مشاركتهم في المائدة المستديرة؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية المستحدثة في مصر، الفرص والتحديات وشركة استثمار المصريين في الخارج.

وأوضحت أن المؤتمر سيرتكز على مناقشة 3 محاور، وهي: المحور الاجتماعي والخدمي، والمحور الاقتصادي، ومحور التعليم والتدريب، حيث وجهت في ذلك بضرورة التنسيق مع كل وزارات ومؤسسات الدولة؛ لمناقشة أفكار ومقترحات واحتياجات المصريين بالخارج التي سيطلبون التركيز عليها في استمارة التسجيل.