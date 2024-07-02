«الأوقاف» تعقد 500 ندوة علمية عن الهجرة النبوية عقب صلاة العشاء الليلة

تستقبل وزارة الأوقاف العام الهجري الجديد 1446هــ بأكثر من 500 ندوة علمية، تعقد اليوم بمشاركة عدد من العلماء.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنّ الـ500 ندوة علمية تعقد عقب صلاة العشاء، في إطار دور وزارة الأوقاف الدعوي والتثقيفي.

ومن المقرر أن يشارك في الندوات التي تعقد في عدد من محافظات الجمهورية بينها القاهرة والجيزة، نخبة من العلماء، على أن تعقد في المساجد التالية:

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم، ورأس السنة الهجرية 1446 هـ، مساء الجمعة 29 ذي الحجة 1445هـ بواسطة لجانها الشرعية، وإذا تبين رؤية الهلال فإنّ بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد ستكون السبت 6 يوليو 2024، وإذا لم يتبين رؤية الهلال فإنّ بداية شهر المحرم والعام الهجري الجديد، ستكون الأحد 7 يوليو، وهو ما ذهبت إليه الحسابات الفلكية.