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عضو بـ«النواب»: الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع استراتيجيات لحل الأزمات

كتب:

أحمد الشرقاوي
02:01 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
النائب سليمان وهدان

النائب سليمان وهدان

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، أن الحكومة المرتقبة يتطلب منها وضع استراتيجيات محكمة لحل الأزمات الراهنة، بالإضافة إلى وضع شبكة حماية اجتماعية قوية لدعم الفئات البسيطة. 

تفعيل الدور الرقابي

وطالب من الحكومة المرتقبة بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لتجنب الفساد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشيرا إلى أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات يعتبر من الملفات المهمة التي يجب على الحكومة التركيز عليها، مع توفير كل الاعتمادات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة.

تحسين جودة الحياة

وفيما يتعلق بالخدمات، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تحسين الطرق المحلية في المحافظات والمراكز القديمة التي تهالكت، مؤكدا أن تحسين هذه الطرق سيكون له أثر إيجابي على رضا المواطن، مشيرا إلى تأكيد أهمية تطبيق الدعم بشكل فعال ليصل إلى مستحقيه، وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة في مصر.

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