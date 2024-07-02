طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ عقب أداء امتحان «الإنجليزي»: «صالحنا بعد الفيزياء»

تباينت ردود فعل طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ حول امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، في رابع أيام امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع، للعام الدراسي 2023 - 2024.

طالب: الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

وأعرب أحمد محمد عامر، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي علوم»، لـ«الوطن»، عن سعادته بسهولة امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، إذ وصفه بأنّه في مستوى الطالب المتوسط، متمنياً أنّ تكون باقي امتحانات المواد الأساسية في مستوى الطالب المتوسط، وأنّ تتناسب مع شريحة كبيرة من الطلاب.

وأوضحت منى حسين، إحدى طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «علمي رياضة»، أنّ أسئلة امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، جاءت مما تم دراسته خلال العام الدراسي، مشيرةً إلى أنّ الامتحان جاء بمثابة مصالحة للطلاب بعد ما حدث في امتحان «الفيزياء».

طالب: الوقت كان مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة

وأكد محمد السيد السمنودي، أحد طلاب الثانوية العامة بكفر الشيخ شعبة «أدبي»، أنّ امتحان مادة «اللغة الإنجليزية»، تضمن 37 سؤالاً منها 34 سؤال اختيار من متعدد تم الإجابة عنها في كراسة البابل شيت و3 أسئلة مقالية تم الإجابة عنها في ورقة الأسئلة المقالية، لافتاً أنّ الوقت كان مناسباً للإجابة على كافة الأسئلة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

وأنهت محافظة كفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024، الذي بدأ رسمياً بالمواد غير المضافة للمجموع يوم الاثنين 10 يونيو، وتستمر امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع حتى 20 يوليو المقبل، على مستوى الجمهورية، وجرى تجهيز 76 لجنة رئيسية لاستقبال أكثر من 25 ألف طالب وطالبة بشعبتيها العلمية والأدبية، على مستوى المحافظة.