تفاصيل مسابقة «مصر تبدع» للقراءة والرسم.. تستهدف 3 فئات عمرية

كشف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن مسابقة «مصر تبدع» بعد إطلاقها من وزارة الثقافة، مشددًا على أن وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني كلفته بإعداد مسابقة للتشجيع على القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، موضحًا أن المسابقة تتضمن «مصر ترسم» و«مصر تقرأ» للأطفال والشباب.

موعد بداية مسابقة «مصر تبدع»

وشدد «ناصف»، خلال لقائه على قناة «دي أم سي»، على أن آخر موعد للمشاركة في مسابقة «مصر تبدع» 15 أغسطس المقبل وسيُقام الحفل الختامي لتوزيع جوائز بداية سبتمبر المقبل، منوهًا بأن المسابقة تستهدف اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة.

المسابقة يشارك بها ثلاث فئات عمرية

وأشار إلى أن المسابقة يشارك بها ثلاث فئات عمرية من 6 لـ12 عاما، ومن 13 لـ18 عامًا، ومن 19 لـ27 عامًا، ويُخصص مسار موازٍ لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوى الإعاقة، مؤكدًا أن موضوعات المسابقة تشمل التعبير عن مفردات البيئة وخصوصيتها الثقافية وأثر التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية عليها وعن المشروعات القومية وفكرة قصة أو رواية أو كتاب، وما يحويه من الأفكار الإيجابية، والسير الذاتية للشخصيات البارزة.