«الثقافة» تطلق مبادرة «مصر تبدع» لاكتشاف المواهب بمجالات الفنون التشكيلية

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إطلاق مبادرة «مصر تبدع»، التي تُنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وتتضمن مسابقتين وهما «مصر ترسم» و«مصر تقرأ» للأطفال والشباب، لتشجيع القراءة واكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى دمج ودعم الأطفال والشباب من ذوي الهمم.

أهداف المبادرة ورؤيتها

أوضحت الدكتورة نيفين الكيلاني أن المبادرة تأتي في إطار تفعيل استراتيجية الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين وصقل قدراتهم، وتشجيع الشباب والأطفال على القراءة، إيمانًا بدور القوة الناعمة في بناء الإنسان.

وأضافت أن رؤية المبادرة تنطلق من أهمية إكساب الأطفال القدرة على التعبير عن أنفسهم ومفردات بيئتهم وقضايا مجتمعهم، وتوسيع مداركهم، وتنمية الذائقة الفنية والإبداعية لديهم.

مسابقة «مصر ترسم»

تستهدف مسابقة «مصر ترسم» اكتشاف الموهوبين في مجالات الفنون التشكيلية المتعددة، وتضم ثلاث فئات عمرية: الأولى من 6 إلى 12 عاما، الثانية من 13 إلى 18 عامًا، الثالثة من 19 إلى 27 عامًا، ويُخصص مسار موازٍ لهذه المراحل لمشاركة الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة.

يتقدم المتسابق بعمله الفني، إلى أقرب قصر ثقافة تابع لمدينته أو قريته أو أي قطاع من قطاعات الوزارة المختلفة ويشير في الاستمارة إلى ذلك، كما يمكن إرسالها بالبريد السريع على عنوان: 7 شارع كمال الدين حسين جاردن سيتى قصر ثقافة الطفل - أمام السفارة الأمريكية أو إرسالها بالبريد الإلكتروني للمسابقة (gocp.pup2@gmail.com).

مسابقة «مصر تقرأ»

وبالنسبة للمشاركين من ذوي الإعاقة ومنهم المكفوفين يمكنهم إرسال الملفات بالطريقة العادية أو بطريقة «برايل» أو مقطع صوتي لا يزيد عن 4 دقائق لكل كتاب.

وترسل الأعمال بصيغة ملف «Word» مرفقا معها استمارة المشاركة مستوفاة البيانات، صورة شخصية، صورة شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية على البريد الإلكتروني للمسابقة(Gocp.pup1@gmail.com) علما بأن آخر موعد للتقدم بأعمال للمسابقة 15 أغسطس المقبل.

أما عن الجوائز المالية للمسابقتين، يمنح المركز الأول 25 ألف جنيه، والثاني 20 ألف جنيه، والثالث 15 ألف جنيه، والرابع 10 آلاف جنيه، والخامس 8 آلاف جنيه، والسادس 7 آلاف جنيه، والسابع 6 آلاف جنيه، والثامن 5 آلاف جنيه، والتاسع 4 آلاف جنيه، بينما يمنح المركز العاشر 3 آلاف جنيه.

فيما تمنح مسابقة «مصر ترسم» للفائزين من المركز الأول وحتى العشرين اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، و تمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين حقيبة بها ألوان وأدوات خاصة بالفنون التشكيلية لتكون نواة لتقديم أعمال جديدة، بالإضافة إلى مجموعة كتب من إصدارات الهيئة.

وتمنح مسابقة «مصر تقرأ» الفائزين من المركز الأول وحتى العشرين اشتراكات مجانية بمكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتمنح الفائزين من المركز الحادي عشر وحتى العشرين مكتبة متنوعة.

يُقام الحفل الختامي لتوزيع جوائز المبادرة بداية شهر سبتمبر مع ختام الإجازة الصيفية.