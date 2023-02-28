أستاذ علاقات دولية: مصر تبدع في تنويع شراكاتها الاستراتيجية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر ما زالت تبدع في تنويع وتوقيع شراكاتها الاستراتيجية مع كل دول العالم، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية ممثلة في الدبلوماسية الرئاسية نجحت في إنتاج علاقات بكل المحاور والمجالات مع دول العالم المختلفة.

أهمية زيارة رئيس وزراء المجر لمصر

وأضاف «فارس»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» من تقديم عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، أن زيارة رئيس وزراء المجر لمصر اليوم مهمة للغاية وتاريخية، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي دليل على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، ذاكرًا أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والمجر بدأت منذ عام 1928 بعد انفصال المجر عن جمهورية النمسا.

دلائل على قوة العلاقات بين البلدين

وتابع، أن المجر فتحت أول سفارة خارجية لها في مصر عام 1939، كما أنها كانت من أوائل الدول التي دعمت مصر من خلال العديد من المواقف الإيجابية التي تؤكد نجاح مصر في إقامة وتوطيد علاقات قوية مع المجر، لافتًا إلى أن المجر كانت من أوائل الدول التي دعمت ثورة 30 يونيو، وأول من هنأت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوليه حكم البلاد.