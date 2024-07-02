⁠جلسة تصوير جديدة لـ أصالة باستخدام الذكاء الاصطناعي (صور)

خضعت المطربة السورية أصالة لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسين باشا، تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد «ثم أنا» الذي احتفلت بطرحه مؤخراً، وفاجأت به الجمهور بتقديم أغاني باللهجة الخليجية والعراقية.

تفاصيل جلسة تصوير أصالة لأغنيتها الجديدة

من جهته، قال المصور حسين باشا إن جلسة تصوير أصالة هي أول تعاون بينهما، مبينا في تصريحات صحفية، أنه استخدم تكنيك over power the sun وطريقة جديده بمساعده الذكاء الاصطناعي.

تفاصيل ألبوم أصالة الجديد وتنوع اللهجات

ولاقت أغاني الألبوم الجديد لـ المطربة أصالة تفاعلا كبيرا من الجمهور فور طرحها بالتعاون مع روتانا، خاصة بسبب تألق الفنانة أصالة في أداء اللهجة الخليجية في الألبوم، بالإضافة إلى تفوقها الواضح في أداء اللهجة العراقية.