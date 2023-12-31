«بداية عدالة لكل الموجوعين بالعالم».. أصالة تكشف عن أمنيتها في العالم الجديد

هنأت المطربة أصالة جمهورها بحلول العام الجديد، وشاركتهم في احتفالات الكريسماس.

أمنية أصالة لعام 2024

ونشرت أصالة صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وعلقت عليها: «راحت سنة حلوة وصعبة ومنّ قلب كلّ اللي مرق مرقنا مثل ما حملنا أحداث بشعة كمان فيه إيد تانية طبطبت علينا بهدايا على شكل بشر دخلوا حياتنا ينوروها ينضفوها ياخدونا معهم رحلة جديدة بهالسنة الجديدة».

وتابعت: «بدعي ربّي تكون فيها بداية عدالة لكلّ الموجوعين بهالعالم ويحفظ أوطاننا وعوائلنا وحبايبنا ويهدي قلوب البشر كلهم ويعمّ الخير وتكبر المحبّة ونعيش بسلام ما نزعل لو ابتسمنا وما ننقهر لو فرحنا ونعيش الأيام الجاية بسعادة واستقرار كلنا شركاء الحياة وكلّ سنة وكلنا سالمين».

أغنية أصالة جنة الحب

وطرحت أصالة منذ أسبوع أغنيتها الجديدة جنة الحب، تزامنًا مع احتفالات رأس السنة، وهي من ألحان فايز السعيد، وكلمات ذياب بن غانم المزروعي، وتوزيع الموسيقى نور هاشم.