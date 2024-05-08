حذفت صوره من «إنستجرام».. معلومات عن فائق حسن زوج المطربة أصالة

حالة من الجدل أثارتها المطربة السورية أصالة، بعدما حذفت جميع صور زوجها الحالي، الشاعر فائق حسن، من حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إلا إنها لم تلغي متابعته، وهو ما أثار التكهنات والإشاعات حول انفصالهما.

وبرغم من حذف أصالة صور زوجها، إلا إنه لا يزال يتابعها ولم يحذف صورها مُطلقًا.

وعلى الفور بدأ البحث مُجددًا عن فائق حسن، زوج أصالة.

من هو فائق حسن زوج أصالة؟

ويرصد «الوطن» في السطور التالية معلومات عن فائق حسن، وفقًا لأحاديثه الإعلامية السابقة:

- يدعى فائق عبد الحسن عبد الرضا حسن.

- يعمل شاعرًا ومخرجًا.

- مدير أعمال الفنان ماجد المهندس.

- كان لديه 4 آلاف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعقب زواجه من الفنانة أصالة أصبحوا مليون متابع.

- لا يتابع عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» سوى أصالة والفنان ماجد المهندس.

- في 2009، تزوج فائق حسن من الفنانة مارتا حامد.

- ودع والده الحاج عبد الحسن عبد الرضا في العاصمة العراقية بغداد في منتصف 2009.

- هو الزوج الرابع للفنانة أصالة نصري، إذ تزوجت من قبله أيمن الذهبي، وطارق العريان ورجل أعمال مصري آخر.

- يدعم الفنانة أصالة بقوة، ويصفها بـ«المرأة مليئة بالتفاصيل».

- تجمعه علاقة طيبة بأولادها من أزواجها السابقون، وبشقيقها «أنس».

- دومًا ما يظهر معها في الحفلات والمناسبات الفنية والاجتماعية.

- أعلن زواجه من الفنانة أصالة في 2021، إذ أطلت الفنانة حينها بفستان زفاف بسيط.

وعلقت أصالة على صورة الزفاف، حينها، قائلة: «من وقت ما عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحمل له كل الاحترام، وكثير من الثقة، كل شيء بيننا مشترك وعلاقتنا مبنية على صداقتنا المتينه وحب صادق، وأدعو الله أن أكون دائمًا مصدر سعادة وطمأنينه للغالي الحبيب والصديق زوجي فائق حسن».