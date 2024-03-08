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دراما المتحدة

محمد أنور يدعم الأهلي قبل مباراة الزمالك: «جمعة مباركة».. (فيديو)

كتب:

أحمد عبد الرحمن
02:04 م | الجمعة 08 مارس 2024
محمد أنور

محمد أنور

حرص الفنان محمد أنور، على دعم النادي الأهلي، قبل مواجهة الزمالك، في نهائي كأس مصر، عند السابعة والنصف مساء اليوم، في السعودية.

محمد أنور يدعم النادي الأهلي قبل مواجهة الزمالك

ونشر محمد أنور، فيديو عبر حسابه على «إنستجرام»، وهو يرتدي تيشرت النادي الأهلي، وعلق عليه: «جمعة مباركة».

ويواصل محمد أنور، حاليا، تصوير فيلم «جوازة توكسيك»، الذي يجمعه بكل من ليلي علوي،  بيومي فؤاد، محمد أنور، الراقصة جوهرة، تامر هجرس، ملك قورة ونسرين طافش، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم. 

وكان محمد أنور حقق نجاحا كبيرا الفترة الماضية، من خلال مشاركته في فيلم البعبع، مع أمير كرارة، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم جرى الإفراج عنه من السجن، ليقوم بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه في منزله القديم ولم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما، فيضطر للهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه. 

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