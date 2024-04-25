7 طرق فعالة للتخلص من البعوض والنمل.. مكونات طبيعية موجودة في مطبخك

مع حلول الصيف تظهر الحشرات في المنزل، وبخاصة البعوض والنمل، إذ تعاني ربات المنازل بسبب محاولتها الحفاظ على المنزل نظيفا وخاليا من الحشرات، دون الحاجة لإنفاق أموالا كثيرة، لكنهن لا يعرفن أن هناك 7 طرق فعالة للتخلص من البعوض والحشرات بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» الأمريكية.

7 طرق فعالة للتخلص من البعوض والحشرات

الصحيفة الأمريكية، نقلت عن دومينيك ليس بيل، خبير التنظيف، 7 طرق فعالة للتخلص من البعوض والحشرات واليرقات والذباب بمكونات طبيعية في منزلك، إذ قال إنه يمكنك صنع جهاز ردع البعوض بنفسك باستخدام عنصرين من أدوات المطبخ تكره الحشرات رائحتهما.

كيفية التخلص من البعوض وذباب الفاكهة والنمل

خبير التنظيف أكد لـ«ديلي إكسبريس»، أنه يمكنك القضاء على الحشرات والآفات الصيفية في منزلك باستخدام المكونات الطبيعية بدلا من البخاخات الكيميائية التي تسبب أضرارا صحية، إذ يمكنك اعتماد 7 طرق فعالة للتخلص من البعوض والحشرات بمكونات طبيعية في منزلك وهي كالتالي:

- الليمون والقرنفل

للتخلص من البعوض بحسب خبير التنظيف، ينجذب البعوض إلى الماء والصابون ولكنه يكره رائحة الحمضيات، لذلك قومي بتقطيع الليمون إلى نصفين وإدخال بعض القرنفل فيه لجعل رائحته نفاذة للتخلص من الذباب.

- زيت اللافندر للتخلص من الذباب

يمكن التخلص من الذباب الطائر، أو ما يسمى بذباب الفواكه عن طريق التخلص من أي فواكه وخضروات مفرطة النضج والتأكد من إغلاق القمامة بإحكام وإفراغها بانتظام، أو استخدام زيت اللافندر إذ يكره الذباب رائحته، قومي برشه في أركان المنزل أو المطبح للتخلص من الذباب.

- طريقة التخلص من الذباب.. الليمون والريحان والنعناع

يمكنك الاستعانة بعشب الليمون والريحان والنعناع لردع الذباب وبخاصة الطائر الذي يجد من المنزل مكانا آمنا له.

- الماء والصابون لتقليل الذباب

يؤكد خبير التنظيف بأن هناك طريقة أخرى بسيطة لكنها فعالة لتقليل عدد الذباب في منزلك وهي محاصرة الذباب بالخل وصابون الأطباق

- طريقة التخلص من النمل باستخدام النعناع

وبحسب خبير التنظيف فإن النمل يتكاثر بسرعة، لذا من المهم فهم ما يجذبه وكيفية منعه، إذ يعد الطعام عامل جذب رئيسي للنمل، ولردعهم، قم بتنظيف النفايات والمواد اللزجة في أسرع وقت ممكن، وحافظ على المواد الغذائية الطازجة مغطاة في المطبخ.

وبما أن النمل لا يحب رائحة النعناع، يمكنك خلط من 10 إلى 15 قطرة من زيت النعناع في كوب من الماء وسكبه في زجاجة رذاذ، واستخدامه في المناطق الموبوءة، كما يمكن نثر بعض النعناع الطازج في أنحاء منزلك أيضًا، فالنمل لا يحب هذه العشبة.

- طريقة التخلص من النحل.. الخيار

دومينيك ليس بيل، خبير التنظيف، قال للصحيفة الأمريكية، إن الخيار الطازج طارد مثالي وطبيعي للنحل، قومي بتقطيع الخيار الطازج إلى شرائح ثم صفي القشور على طبق من الألومنيوم، إذ يتفاعل الخيار والألومنيوم لينتجا رائحة لا يحبها النحل.

- طريقة التخلص من الدبابير

فكري في استخدام زيت النعناع أو الماء والصابون، يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من صابون الأطباق مع الماء وسكبه في زجاجة رذاذ مع زيت النعناع ورشه في الأماكن التي تنتشر فيها الدبابير ستلاحظين موتها فورا.