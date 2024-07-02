تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم الثلاثاء 2-7-2024

كشفت تقارير شعبة الذهب في الغرف التجارية ومؤسسة جولد بيليون لتداول الذهب، عن تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-7-2024، خلال نهاية التداولات الصباحية، بالتزامن مع تراجع الأسعار العالمية.

وتراجعت أسعار الذهب اليوم للمرة الثانية، بقيمة 10 جنيهات على مدار اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 24

ولفتت تقارير شعبة الذهب، إلى أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 الآن يسجل 3611 جنيهًا، علمًا بأنّه العيار الأعلى سعرًا في مصر الذي يستخدم في صناعة السبائك فقط.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويسجل سعر جرام الذهب اليوم، من عيار 21 في نهاية التعاملات الصباحية 3160 جنيهًا مقابل 3170 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 بنحو 2709 جنيهات في نهاية التعاملات الصباحية، وهو العيار الأكثر مبيعًا في القاهرة والإسكندرية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وجاء سعر الذهب عيار 14 بنحو 2107 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب في مصر

وجاء سعر الجنيه الذهب في مصر بنحو 25 ألفًا و280 جنيها لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك للراغبين في الاستثمار في الأوزان الصغيرة، خاصة أنّ المصنعية الخاصة بها منخفضة عن المشغولات بشكل كبير.

أسعار الذهب العالمية

وعن أسعار الذهب العالمية، فقد ارتفعت بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، إذ سجل سعر الأوقية 2320 دولارًا.