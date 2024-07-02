تقرير: الذهب والفضة يحققان مكاسب كبيرة منذ بداية العام

منذ بداية 2024 حقق الذهب أداءً جيدًا محققا ارتفاعا في أسعاره بنسبة أكثر من 13%، مع ترقب المستثمرين التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة الفيدرالية.

وتراجع سعر الذهب العالمي من أعلى مستوى له في مايو الماضي عند 2,450 دولار أمريكي، ويستقر حاليًا حول مستوى 2,334 دولارًا أمريكيًا، وفق موقع «إنفيستينج».

ليس الذهب وحده الذي حقق مكاسب كبيرة كاستثمار، حيث ارتفعت الفضة أيضًا منذ بداية العام لأعلى من 32 دولارًا في مايو، ومع ذلك، فقد تراجعت أيضًا في الآونة الأخيرة وتتداول حاليًا بالقرب من مستوى 29 دولارًا.

توقعات سعر الذهب

وتعد الأزمات السياسية والاقتصادية أحد أهم العوامل الدافعة لارتفاع أسعار المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة، خاصة مع ارتفاع الطلب الصناعي بشكل كبير.

ولفت محللون إلى إن هناك عوامل يمكن أن تعزز حالة سوق السلع حتى عام 2025، ومن أهمها ارتفاع معدلات التضخم، إلى جانب اتجاهات مثل إزالة الكربون وإزالة العولمة والتقدم في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي قد عززت جميعها التوقعات بالنسبة للسلع في السنوات الأخيرة، حيث يفضل الخبراء بشكل خاص النحاس والذهب والسلع اللينة.