أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في الصاغة.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2-7-2024 تراجعا في محلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار التعاملات أمس، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3165 جنيها، للشراء دون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3617 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأكثر مبيعا في مصر نحو 3165 جنيهًا للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2713 جنيها دون مصنعية، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2110 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 25320 جنيها للشراء، فيما سجلت الأونصة نحو 2330 دولارا للشراء .