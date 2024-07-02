استقرار أسعار الذهب عالميا حول مستوى 2330 دولارا للأوقية

استقر الذهب حول مستوى 2330 دولارًا للأوقية يوم الثلاثاء، بعد ارتفاعه في الجلسة السابقة، إذ ينتظر المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات حول مسار أسعار الفائدة في بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتشمل النقاط المحورية الرئيسية خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المقرر في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب إصدار محضر لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء وتقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.

أسعار الذهب عالميا

وفي الوقت نفسه، قدمت البيانات الصادرة أمس بعض الدعم للسبائك، إذ انكمش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM للشهر الثالث على التوالي في يونيو، وانخفض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، مما يشير إلى أن التضخم قد يستمر في التراجع.

وفي أوروبا، صرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الاثنين أن البنك المركزي يحتاج إلى مزيد من الوقت لتأكيد تحرك التضخم نحو 2٪، وأن خفض أسعار الفائدة ليس عاجلا.

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 2450.05 دولار في مايو 2024.

توقعات أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب بمقدار 268.16 دولار أمريكي/ أوقية، أو بنسبة 13.00% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقود الفروقات (CFD) التي تتبع السوق المرجعية لهذه السلعة.

ومن المتوقع أن يتداول الذهب عند 2353.09 دولار أمريكي/ أوقية بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتداول عند 2430.84 دولار في غضون 12 شهرًا.