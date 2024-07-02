ماذا يطلب أهالي المنوفية من الحكومة المرتقبة؟.. فرص عمل وتطوير للتعليم

ينتظر المواطنون في جميع المحافظات لحظة إعلان وتشكيل الحكومة المرتقبة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بعدما أعلن مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز» أن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة غدا بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وحرصت «الوطن» على النزول إلى الشارع في لرصد اراء المواطنين ومطالبهم من الحكومة المرتقبة، وفيما يلي أهم مطالبهم.

وقال المهندس أحمد حماد مدير إدارة بقطاع البترول، إن الحكومة المصرية كان لها دور بارز في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، ولكنه يطلب من الحكومة المرتقبة أن تهتم بتطوير التعليم سواء المناهج أو البنية التحتية، مشيرًا إلى أن الطلاب أصبحوا لا يعتمدون على المدارس، فلابد من وضع حلول لتلك الظاهرة، مشددًا: «التعليم هو عماد وأساس كل دولة» .

الاهتمام بقطاع الصحة

وأعرب إيهاب دويدار فني كمبيوتر، عن أمله من الحكومة المرتقبة أن يكون أول اهتماماتها بالقطاع الصحي والمستشفيات الحكومية، لأن المواطن البسيط يعاني من نقص الإمكانيات والأدوية العلاجية، فيما يطلب أيضا تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز التموينية المدعمة، وكذا الاهتمام بوضع رؤساء المراكز والمحليات ذات كفاءة عالية لما فيه صلاح للمواطن.

توفير فرص عمل للشباب

وأوضح محمود فايد صاحب مطعم مشويات، أنه متزوج ولديه 3 أبناء، ويتمنى من الحكومة المرتقبة أن تهتم بتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة والرقابة على المحلات التجارية، للقضاء على جشع التجار، كما يطالب الحكومة المرتقبة بتوفير فرص عمل للشباب والاهتمام بالقطاع الخاص ودعمه بقروض ميسرة لأن هناك الكثير من المواطنين يعتمدون على الشغل الخاص.