تعرف على التشكيل الحكومي الجديد.. تغيير نحو 20 حقيبة وزارية

كشفت مصادر حكومية مُطلعة، التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري الجديد، المُقرر إعلانه غدا الأربعاء 3 يوليو الجاري، برئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مؤكدة أنه تغيير وزاري شامل شهد دمج وزارات واستحداث أخرى، ويشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.

أولويات الحكومة الجديدة

وأوضحت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج محدد يراعي ترتيب الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات المقدمة للمواطن والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار، لافتةً إلى أنه يعقب مراسم حلف اليمين لحكومة «مدبولي» اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

الوزراء الجُدد

وأكدت المصادر أن التغيير الوزاري يشمل تغيير نحو 20 حقيبة وزارية، موضحة أنه تم الاستعانة بكفاءات وطنية من الخبرات الدولية لبعض الحقائب الوزارية، لافتةً إلى أن حقائب التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي في مقدمة الوزارات التي سيجري تغييرها، مع وجود تغييرات شاملة في المجموعة الاقتصادية بالحكومة الجديدة، وتغيير حقيبتي البترول والكهرباء.

أسماء وزراء التشكيل الحكومي

- شريف فاروق سيكون وزيرا للتموين

- أسامة الأزهري للأوقاف

- الدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي

- المهندس شريف الشربيني يتولي وزارة الإسكان

- أحمد كوچوك وزيرا للمالية

- الدكتور محمود عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة

- حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية

- المستشار عدنان الفنجري وزيرا للعدل

- كريم بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية

- الدكتور بدر عبد العاطي وزيرا للخارجية مع الهجرة

- علاء فاروق وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي