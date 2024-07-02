شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك، حيث وصل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري إلى نحو 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.78 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024 في البنوك، وفقا لآخر تحديث للأسعار عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.55 جنيه للشراء، ونحو 51.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

لامس سعر اليورو في بنك مصر نحو 51.53 جنيه للشراء، ونحو 51.78 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 51.52 جنيه للشراءن ونحو 51.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك القاهرة

وصل سعر اليورو في بنك القاهرة نحو 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع.