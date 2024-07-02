شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ سجل 51.80 جنيه للشراء، و51.97 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 2-7-2024، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، عند 51.72 جنيه للشراء، ونحو 52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم عند 51.72 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.70 جنيه للشراء، ونحو 51.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 51.72 جنيه للشراء، و52.05 جنيه للبيع.