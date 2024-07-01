شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، إذ سجل 51.30 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 1-7-2024، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين ، عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم عند 51.23 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.