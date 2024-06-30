سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه المصري في البنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 30-6-2024، استقرارا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي، حيث سجل 51.32 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الأحد مقابل الجنيه

تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الأحد، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات بالمواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد، عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم عند 51.23 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

كما سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.57 جنيه للبيع.