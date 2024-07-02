معلومات عن كامل الوزير وزير النقل في الحكومة الجديدة.. إنجازات ضخمة

يتولى الفريق مهندس كامل الوزير، منصب وزير النقل في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والمقرر أن تؤدي حلف اليمين غداً برئاسة الجمهورية، وتضمنت تغيير ما يقرب من 20 حقيبة وزارية ودمج وزارات أخرى على رأسها وزارة الهجرة.

من هو الفريق كامل الوزير وزير النقل؟

في السطور التالية، تُقدّم «الوطن»، معلومات عن كامل الوزير وزير النقل، وفق الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث تخرج في الكلية الفنية العسكرية قسم الهندسة المدنية الدفعة 17 في يوليو 1980، وشغل جميع الوظائف القيادية بسلاح المهندسين العسكريين، وتدرج في المناصب حتى تولي منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين في 2011.

وتولى الفريق كامل الوزير، منصب رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في يوليو 2014، وكُلف من الرئيس عبدالفتاح السيسي باللإشراف على مشروع حفر قناة السويس الجديدة والانتهاء منها في عام واحد فقط، كما تولى منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 15 ديسمبر 2015 حتى 11 مارس 2019.

إنجازات كامل الوزير في مترو الأنفاق والسكة الحديد

رُقي «الوزير» لرتبة فريق في 10 مارس 2019، وتولى حقيبة وزارة النقل في 11 مارس من نفس العام، حيث حقق بها العديد من الإنجازات الضخمة سواء في منظومة مترو الأنفاق أو السكك الحديدية أو الموانئ البرية والبحرية والجافة.

حصل الفريق كامل الوزير، على جميع الفرق «التعليمية - التدريبية» بسلاح المهندسين العسكريين، كما حصل على ماجيستير العلوم العسكرية الدورة 40 أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا الدورة 24 ودورة كبار القادة عام 2014.