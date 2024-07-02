كيف طورت السكة الحديد عربات القطارات المتهالكة على مدار 10 سنوات؟

وضعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خطة طموحة لتغيير جميع عربات القطارات المتهالكة على قضبان السكك الحديدية، بعد أن تراجعت مستويات الخدمة بها، تقوم على إضافة عربات جديدة تُقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، وفق المواصفات والمعايير العالمية، بجانب تغيير الجرارات بأنواع أخرى جديدة مُصنعة عالمياً.

إعادة تأهيل 92 جرارًا

نجحت الخطة خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق طفرة واضحة في منظومة السكك الحديدية، وفق عبدالله أبوخضرة أستاذ الطرق والنقل بجامعة بني سويف، إذ تم توريد 210 جرارات جديدة GE من إجمالي 260 جرارًا مخطط توريدها، وإعادة تأهيل 92 جرارًا من إجمالي 222 جرارًا مخطط إعادة تأهيلها.

وتمكّنت الهيئة بالتنسيق مع الشركات العالمية، وفق تقرير لها، في وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الإسبانية، ودخلت جميعها الخدمة، وتوريد 946 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1.1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية.

قطار نوم سياحي فاخر

انتهت هيئة السكة الحديد من إعادة تأهيل 1354 عربة عادية من إجمالي عدد 1404 عربة مخطط إعادة تأهيلها، وتم توريد 527 عربة من إجمالي 1215 عربة بضائع طرازات مختلفة من مصنع سيماف، فضلاً عن توقيع اتفاقية شروط وأحكام بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة أرسينال الإيطالية بشأن إعادة تأهيل قطار نوم سياحي فاخر وإعادة تشغيله لرجال الأعمال على خطوط السكك الحديدية.

تطوير المزلقانات

لم يقتصر الأمر على الجرارات والعربات، بل اشتمل أيضاً تطوير البنية الأساسية لتأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والأمان، وتطوير المزلقانات إذ تم الانتهاء من التطوير الشامل لـ699 مزلقانًا من إجمالي 1120 مزلقانًا مخطط تطويرها على الشبكة، وتجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 1382 كيلومترًا، و2090 مفتاحًا بما فيها أعمال تجديدات وتعديلات السكك بمشروعات تطوير نظم الإشارات.

انتهت أيضاً الهيئة القومية لسكك حديد مصر من تطوير 307 محطات منها 109 محطات ضمن المرحلة الاولي لمبادرة حياة كريمة، وجار العمل على تطوير 122 محطة، فضلاً عن تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد، لافتة إلى أنّه تمّ وجار تطوير نظم الإشارات على 5 خطوط رئيسية على الشبكة بإجمالي أطوال 971 كيلومترًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه.