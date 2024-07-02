رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خالد الجندي يهنئ وزراء الحكومة الجديدة: «تشريف وتكليف»

كتب:

أحمد العانوسي
05:47 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الوزراء الجدد بالحكومة الجديدة، قائلًا: « نهنئ الوزراء الجدد بهذا التشريف والتكليف الذي أولوا إياه، والذي أسند إليهم»، لافتًا إلى أنه يخص بالذكر الدكتور أسامة الأزهري الذي أُسندت إليه حقيبة الأوقاف، فهي مهمة كبيرة وصعبة ويتمنى له التوفيق.

خالد الجندي يشكر الدكتور مختار جمعة

وتابع «الجندي»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»: «نشكر الدكتور مختار جمعة على المجهود الكبير الذي قام وجزاه الله كل خير عن وطنه وأمته ودينه، ونشهد أنك كنت مثالًا للتضحية والبسالة وكنت مثالًا للجسارة والجهد العظيم في أداء وظيفتك».

أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف في الحكومة الجديدة

وواصل: « الدكتور أسامة الأزهري قيمة وقامة وليس بغريب عن الجميع، ونعلم جميعًا أنه شاب سيكون جسورًا في قراراته وفي إدارته لوزارة الأوقاف، التي تحتاج إلى جهد كبير وإلى علم عتيد وإدارة حاسمة، للإكمال والتطوير والتوسعة في كافة الأنشطة التي أسندت لوزارة الأوقاف».

اقرأ المزيد:

«شعبية عالمية».. من هو أسامة الأزهري وزير الأوقاف في الحكومة الجديدة؟

«الأوقاف» تسلم 2.5 طن لحوم إلى محافظة شمال سيناء لتوزيعها على الأهالي

«الأوقاف» تعقد 500 ندوة علمية عن الهجرة النبوية عقب صلاة العشاء الليلة

مظهر شاهين: الجماعة الإرهابية كانت تنوي الإطاحة بـ«شيخ الأزهر» والسيطرة على «الأوقاف»
بقلم أحمد العانوسي