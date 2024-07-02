«الأوقاف» تسلم 2.5 طن لحوم إلى محافظة شمال سيناء لتوزيعها على الأهالي

سلمت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، 2.5 طن من لحوم الأضاحي إلى مديرية التضامن الاجتماعي، لتوزيعها على المستحقين.

التوزيع على المستحقين

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن هذه الدفعة هي الأولى التي ترسلها وزارة الأوقاف للمحافظة، وسيجري توزيعها على المستحقين.

ووجه المحافظ الشكر لوزارة الأوقاف على الدعم المتواصل لمحافظة شمال سيناء وتوفير الحماية المجتمعية والفكرية لأبناء شمال سيناء، لافتا إلى أن التوزيع يتم بواسطة مديرية التضامن الاجتماعي على الأسر الأولى بالرعاية من مستفيدي برنامج تكافل وكرامة وأصحاب البصيرة والصم والبكم.

الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية

في السياق، قال الأستاذ عبد العال البدري سكرتير عام المحافظة المساعد، إن المحافظة مهتمة بالأسر الأولى بالرعاية والمستحقة طبقا لتوجيهات الوزير المحافظ.

وأكد الشيخ محمود أحمد مرزوق، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، طبقا لتوجيهات المحافظ.

وأضاف المحاسب على غيط مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، أنه سيتم توزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تحت إشراف الوحدات الاجتماعية واللجان المخصصة لذلك.