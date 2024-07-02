في ظل الأمان والاستقرار.. أبرز مطالب أهالي الشرقية من الحكومة الجديدة

يعول أهالي الشرقية على الحكومة المرتقبة، الكثير من طموحاتهم وآمالهم في حل كثير من المشكلات خلال الفترة القادمة، وفي مقدمتها غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء وخلق فرص عمل جديدة.

عقليات اقتصادية نشطة وأفكار جديدة

يقول مجدي سليمان محمد مقيم بقرية شرارة بمركز الحسينية: «نتطلع من الحكومة المرتقبة أن تحنو على الشعب، وأن يتابع المسؤولين عملهم وينزلون الشوارع، وأن يتضمن التشكيل عقليات اقتصادية نشطة وأفكارا جديدة، ووضع حدا لارتفاع الأسعار».

وتابع: «الله أنعم علينا بالرئيس عبد الفتاح السيسي والأمن والأمان ومشروع حياة كريمة لكن نحتاج لآليات تنفيذ أكثر جدية من الحكومة والاهتمام بالمواطن».

وضع حل جذري لارتفاع الأسعار

وقال أيمن شعبان محاسب مقيم بمركز فاقوس: «نطلب من الحكومة الجديدة أن تنظر إلى طبقات الشعب الفقيرة ومحدودي الدخل ووضع حلا جذريا لارتفاع الأسعار لأن هذه المشكلة تؤرق المواطن، وأيضا وضع حلا لمشكلة انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الأدوية واختفاء الكثير من الأصناف.. نتمنى حل هذه المشاكل جذريا».

فيما أوضحت نور عبدالله، «نتمنى أن تكون الحكومة المرتقبة على قدر المسؤولية، والوزراء يكون لديهم رؤى حقيقة لحل المشكلات التي تمر بها مصر».

وتابعت: «التحدي الأكبر أمام الحكومة هو التعامل مع الملف الاقتصادي، ووضع خطة للإنتاج والزراعة تساعد مصر ليس على تلبية متطلباتها لوقت قصير وإنما تحقيق الاكتفاء الذاتي لنأكل ما نزرعه ونستهلك ما ننتجه وتعود مصر دولة مصدرة للقمح والأرز والقطن».

وأضافت: «نتطلع لتأسيس مشروعات صناعية توفر فرص عمل للشباب ومزارع لإنتاج اللحوم، والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإقراض الشباب بدون فوائد لتدشين المشروعات، وإنشاء شركات لإنتاج الأدوية بدلا من الاعتماد على الاستيراد وتوفير احتياجات المواطنين من الأدوية خاصة في ظل الزيادات الأخيرة».

وواصلت: «كما نتطلع لحد وضع أدنى للأجور يناسب غلاء الأسعار».