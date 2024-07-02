«تخصصات مختلفة».. خريطة 8 قوافل طبية مجانية في الإسكندرية خلال شهر يوليو

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار القوافل الطبية المجانية الشاملة بنطاق الأحياء، خلال الشهر الجاري، حيث كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المديريات الخدمية بتكثيف القوافل وزيادة الحملات التوعوية للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

‏‎وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية 8 قوافل طبية يتم تنفيذها خلال شهر يوليو وفقًا للمواعيد والأماكن التالية:

مواعيد قوافل طبية في الإسكندرية

- تقام يوم 2 و3 يوليو قافلة طبية بقرية حارس بنطاق حي العامرية.

- تقام يومي 7 و8 يوليو قافلة طبية بمدرسة الروضة بأبيس 7 بنطاق حي وسط.

- تقام أيضًا يومي 9 و10 يوليو قافلة طبية بمدرسة عبد النبي الخولي بأبيس 8 بنطاق حي وسط.

- تقام يومي 14 و15 يوليو قافلة طبية بوحدة بنجر 1 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام أيضًا يومي 16 و17 يوليو قافلة طبية بقرية بنجر 6 بنطاق مركز ومدينة برج العرب.

- تقام قافلة طبية بقرية اليمن يومي 21 و22 يوليو بنطاق حي العامرية.

- يعقبها قافلة طبية يومي 23 و24 يوليو بقرية العراق بنطاق حي العامرية.

- تختتم مديرية الصحة شهر يوليو بقافلة طبية يومي 28 و29 يوليو بقرية عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب.